Ｊ．フロントリテイリングは５日続伸している。２９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールに本拠を置く投資顧問会社３Ｄインベストメント・パートナーズによる株式保有割合が６．３５％から７．５５％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資、及び状況に応じて発行会社の中長期的な企業価値の向上を目的に、発行会