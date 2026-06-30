楽天グループが大幅続伸している。日本経済新聞電子版が２９日、「日本企業が手がける衛星との直接通信を資金補助する総務省の事業の対象が楽天グループの連合に決まる見通しとなった」と報じ、これを材料視した買いが入ったようだ。記事によると、衛星の打ち上げなどの費用として３年間で計１５００億円を支援。楽天グループが出資先の米ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞と組み、日本国内で事業を展開す