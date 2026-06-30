三陽商会は続伸している。２９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米国の資産運用会社サファイアテラ・キャピタルによる株式保有割合が７．０４％から８．１２％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び重要提案行為などを行うこと」としており、報告義務発生日は２２日となっている。 出所：MINKABU PRESS