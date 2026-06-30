ドイツ北部の町にある母子保護施設で銃撃があり、職員6人が死亡しました。【映像】銃撃があった現場周辺の様子子どもの親権を争っていた45歳の男ら3人の身柄が拘束されています。ロイター通信によりますと29日、ドイツ北部の町・シュターデ中心部にある母子保護施設で銃撃があり、職員の男女6人が死亡しました。警察は、45歳の男ら3人の身柄を拘束しています。男は、3カ月の娘の親権を母親と争っていました。2人は無事で