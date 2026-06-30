車やビル、線路、家電製品など、私たちの暮らしを支える「鉄」。鉄の作り方や特徴、環境との関わりなどを紹介する連載「クイズで学ぶ! 鉄の魅力」では、鉄にまつわるさまざまな知識を紹介してきました。本連載では、それらの知識をクイズ形式で楽しくおさらいします。もちろん、今回初めて読む方でも楽しめる内容です。あなたは何問正解できるでしょうか? 日本の鉄鋼石の輸入先でもっとも多い国はどこ?1.メキシコ2.中国3.オースト