【アース・モンダミンカップ】渋野日向子「勝負の一打」で“刻む”寂しさ…全英Vの7年前とは対照的な安全策にファン失望台風の影響によって3日目（27日）が中止に。予備日の29日に最終ラウンドが行われ、韓国のパク・ヒョンギョン（25）が日本ツアー4試合目で初優勝を飾った。187ヤードの9番パー3でロングパットを決めて首位に並ぶと、その後も安定したプレーで稲垣那奈子、小林光希、申ジエらを振り切った。現在、韓国ツア