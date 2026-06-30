ドジャースのMVPトリオが揃い踏みだ。【もっと読む】ドジャース大谷翔平の“王様メンタリティー”日本時間29日の対パドレス戦は、三回に大谷翔平（31）が先制の左前適時打。同点で迎えた五回1死満塁からフリーマン（36）が押し出し四球を選んで勝ち越すと、続くベッツ（33）が2点適時打。MVPを獲得した3人がチームの全打点を挙げて4‐2で勝利。同地区2位のパドレスとの直接対決を2勝1敗と勝ち越し、ゲーム差を10に広げた。試