言葉を選びながら、報道陣の質問に丁寧に答えた。29日に一時帰国したスタンフォード大の佐々木麟太郎（2年）が同日、羽田空港で取材対応。会見場には38社68人以上の報道陣が集結した。【もっと読む】佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実”昨秋のNPBドラフトでは1位指名したソフトバンクが交渉権を得るも、佐々木は返答を保留。ソフトバンクとは7月1日から2日間、面談を行い、一、二軍の施設を見学。日本時間7月12〜13日