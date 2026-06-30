“大谷封じ”で一躍、名を挙げたのがパドレス松井裕樹（30）だ。【もっと読む】DeNA牧秀悟の今オフメジャー挑戦はどうなる？ 足を引っ張る「ポカが多い選手」のレッテル日本時間29日のドジャース戦で1回3分の2を1安打無失点。回またぎも苦にせず、2イニング目の六回には2死二塁のピンチに大谷を空振り三振。過去11打数4安打の打率.364、1本塁打とカモにされていた大谷に仕事をさせず、追加点を許さなかった。メジャー2年目の