日本相撲協会の公式ホームページの「大相撲クイズ」に、こんな問題がある。「裸の親善大使」がパリで大脚光！ 円安追い風に大相撲に公演オファー殺到の“ごっつあん事情”〈番付で関脇は東西に必ず一人ずついなくてはいけませんが、逆に最大で同時に何人までなれるでしょうか？〉選択肢は以下の3つだ。4人6人決まっていない答えは…「決まっていない」。解説にはこうある。〈関脇:江戸時代の大相撲初期からある地位で