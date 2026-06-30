異例となる8月開催に狙いあり、か。【もっと読む】西武にとってエース今井達也の放出は「厄介払い」西武は29日、8月30日の楽天戦で栗山巧（42）の引退試合を行うと発表。当日は全選手、コーチが栗山の背番号「1」を模したユニホームを着用する。栗山は兵庫・育英高から2001年ドラフト4位で入団。当時、チームのエースだった松坂から、「球際に弱い選手が多い」と外野守備に苦言を呈されながらも成長。08年に最多安打（167）