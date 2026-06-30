「ここには、＜重大な事実誤認がある＞と書かれていますが、玉木氏は私が嘘をついていると言いたいのでしょうか？」【写真】この記事の写真を見る（5枚）そう語るのは、国民民主党から国政進出を志していた故・高橋茉莉さん（享年27歳）の実父、勲氏（81歳）だ。怒りを露わにしたのは、同党の玉木雄一郎代表がXに投稿した文章である。＜記事には重大な事実誤認に加え、印象操作ともとれる記述があります＞茉莉さんのSNSより茉