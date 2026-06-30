関東自動車と京成バス千葉イーストは、マロニエ号（成田空港〜鹿沼インター入口・宇都宮駅・柳田車庫・真岡線）の運賃を、7月1日付けで改定する。成田空港発着の改定後の大人運賃は、境古河バスターミナルが3,500円（現行3,300円）、それ以外が5,000円（同4,800円）となる。同路線は1日8往復を、トイレ付きバスで運行している。