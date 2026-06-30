5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月28日、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。高校1年生の長男・青空（せいあ）さんの友達が運動会終わりに、自宅に遊びに来るということで、人数分の夕食をつくる様子を公開しました。【写真を見る】【 辻希美 】疲労困憊も「夜ご飯はやんなきゃいけない」“10人前”の手料理公開第5子・夢空ちゃんと “ヘトヘトでも笑顔”辻さんは「金曜日なんですけど、もう（午後）6