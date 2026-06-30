いよいよ今年の春クールドラマが終わりを迎えます。地上波プライム帯（19〜23時放送）で放送された春ドラマの中から、毎クールのドラマチェックを欠かさないアラフォー筆者が独自の目線で選んだ、“最後まで観てよかった”珠玉の3作品をご紹介します。※本記事は作品のネタバレを含みます。◆夫婦別姓刑事まず“最後まで観てこそ”の面白さが際立ったのは、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務めた『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）。