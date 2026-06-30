◆米大リーグカブス―パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が２９日（日本時間３０日）、６勝目をかけ本拠のパドレス戦に先発。鈴木誠也外野手は「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。今永は初回、スプリット３連投で先頭のタティスを空振り三振。２番テーラーはバント失敗、空振りで追い込み、スプリットで２者連続三振とした。３番マチャドに対しては一転して直球を連投して１−