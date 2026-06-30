世界中の視線が集まるサッカーW杯のスタジアムで"場外騒ぎ"が起きた。イタリア人セクシー女優が胸元に大会公式スカーフを巻いただけの"ほぼ裸"のような姿で現れたのだ。彼女に対し、「あんな格好で来るなんてあり得ない」「子どもを連れてくる場所なのに」と批判が殺到した。【写真を見る】炎上状態となったスカーフを胸元に巻いたスタイル、タンクトップとホットパンツ姿騒動の主は、ライサ・ベリーニ（37）。イタリア・サル