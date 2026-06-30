29日午前、静岡･富士宮市でクマとみられる動物の目撃情報があり、市は注意するよう呼びかけています。富士宮市によりますと、29日午前10時半ごろ、市内･内房の自治体関係者から「クマのような動物が富士川から出てきて山に逃げていった」と市に通報があったということです。クマとみられる動物が目撃されたのは、富士宮市内房にある橋上八幡宮の南側400m付近です。大きさは人間位だったということです。市は通報を受け目撃現場周辺