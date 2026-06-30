南米ベネズエラで発生した連続大地震で、これまでにおよそ1700人の死亡が確認されました。ベネズエラ北西部で24日に相次いで起きたマグニチュード7.2と7.5の地震について、ロドリゲス国会議長は29日、これまでに1719人が死亡し、5034人が負傷したと明らかにしました。また、1万5000人あまりが避難を余儀なくされているということです。国連の現地常駐調整官は29日の会見で、少なくとも2500棟の建物が被害を受け、その多くが完全に