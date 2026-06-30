30日朝、秋田新幹線の上り列車が和田駅と羽後境駅の間でクマと衝突しました。列車は運転を再開しましたが、約30分の遅れがでています。JR秋田支社によりますと30日午前7時半ごろ、秋田発東京行きの上りこまち10号が和田駅と羽後境駅の間でクマと衝突して停車しました。こまち10号は羽後境駅まで移動して車両点検を行い、異常がなかったため午前8時過ぎに運転を再開しました。この影響で、秋田新幹線は上りのこまち10号に約30分の遅