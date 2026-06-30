6月28日付けの男子世界ランキングが発表された。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター「全米オープン」明けのシグネチャー大会となった「トラベラーズ選手権」で月曜プレーオフを制したビクトル・ホブラン（ノルウェー）が30位から12位まで浮上した。ホブランにプレーオフで屈したスコッティ・シェフラー（米国）は1位をキープ。大会3位のコリン・モリカワ（米国）が9位から6位にランクアップした。大会14位タイに終わった