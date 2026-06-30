PK戦の末ドイツを破り、喜ぶパラグアイイレブン＝ボストン（ゲッティ＝共同）パラグアイが1―1からのPK戦を4―3で制した。GKのヒルがドイツの1番手を止めて流れをつくり、最後は6番手のカナレが成功させた。前半42分にパスで右サイドを崩し、ガラルサからのクロスをエンシソが頭で合わせた。後半9分に追い付かれたが、その後は猛攻をしのいだ。ドイツは大半を敵陣でボール保持しながら、決定力を欠いた。（共同）