お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズ（59）が30日、自身のXを更新。日本サッカー界に対する前向きな思いをつづった。日本時間30日に行われたサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦で、日本代表はブラジルと対戦。前半に佐野海舟が先制したものの後半で逆転を許し、1−2で惜敗した。三村は試合終了後の午前4時20分ごろ、「空を見たら青くなってきた。日本サッカー希望の青だよ」とポストした。