【Amazon：シャープテレビ「AQUOS」シリーズ セール】 セール期間：6月30日9時～ 「AQUOS 4T-C65FN1」 Amazonにて、シャープのテレビ「AQUOS」シリーズがセール価格で販売されている。 期間中は、4K倍速液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」や「AQUOS 4T-C50FN2」、ハイビジョン液晶テレビ「AQUOS 2T-C24HC1」などがお買い得になっている。