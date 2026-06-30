むさしの森珈琲の公式X（＠634no_mori）は、2026年7月5日まで使える割引クーポンを公開中です。対象の抹茶スイーツが110円引きになります。パフェは1000円以下に対象商品は以下の3品です。●搾りたて抹茶モンブランの冷やしパンケーキ1628円→1518円●搾りたて抹茶モンブランのちいさな冷やしパンケーキ858円→748円●搾りたて抹茶モンブランパフェ1078円→968円/p>なお、むさしの森珈琲マロニエゲート銀座2店、羽田空港店、新宿中