きょう東証グロース市場に新規上場したネイスは、公開価格と同じ１３２０円カイ気配でスタートした。 同社は、子ども向け体操教室「ネイス体操教室」の運営を主力に、児童発達支援及び放課後等デイサービス施設「ネイスぷらす」を運営している。２６年４月末現在で体操教室事業では直営４９店、フランチャイズ１２８店を、発達支援事業では１１店をショッピングセンター内を軸に全国展開している。