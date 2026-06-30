３０日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６１７円高の７万００８５円と続伸。 東京株式市場は主力株を中心に買い戻される展開で、日経平均は上値を伸ばす展開に。前日の米国株市場ではＮＹダウが反発し、約２週間ぶりに史上最高値を更新したほか、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が６日ぶりに大幅反発した。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も３．８％高と大きく切り返