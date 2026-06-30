30日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比245ポイント高の3万6390ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6142.87ポイントに対しては247.13ポイント高。 株探ニュース