4月29日(水)待望のフルアルバム「B.G.M.」をリリース、5月には東京/大阪/名古屋にて自身2度目のツアーを開催し、全公演SOLD OUTとしたアーティスト、菅原圭(スガワラケイ)。 その菅原圭が7月5日(日)、新曲「孔雀」を配信リリースする。 「孔雀」は、7月4日(土)23時30分より放送開始となるTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールエンディングテーマで、同アニメオープニングテ