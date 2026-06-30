4月より『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』を開催中の、女王蜂。 その女王蜂が新曲「星」を、7月5日(日)先行配信、8月5日(水)CD発売する。 「星」は、7月4日(土)夜11時放送開始される、TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』のエンディングテーマ。 【PV】TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』放送直前PV｜2026年7月4日（土）初回2話連続1時間スペシャル！