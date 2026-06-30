JFK国際空港に駐機するジェットブルー機＝2023年7月23日/Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images/File（CNN）ジェットブルー航空の旅客機が29日、ジョン・F・ケネディ（JFK）国際空港への着陸準備中にドローン（無人機）と衝突したと報告した。米連邦航空局（FAA）が明らかにした。FAAがCNNに宛てた声明によると、ジェットブルー948便の操縦士は29日午前7時15分ごろ滑走路へ最終進入中、高度約914メートルで衝突があったと報告した。