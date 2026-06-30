29日、近鉄京都線の始発電車が脱線した事故で、現場から事故車両が撤去され、30日午前、全線で運転が再開されました。近鉄などによりますと、29日午前5時10分過ぎ、京都駅を出発した直後の普通列車で線路の分岐点を通過中に2両目と3両目が進行方向の右側に脱線しました。脱線からおよそ22時間後の30日午前3時過ぎ、車両が撤去されました。事故車両の撤去などのため、京都駅から大和西大寺駅の間で、始発から運転を見合わせていまし