10歳の時に長崎で被爆歌手で俳優の美輪明宏さんが、老衰のため亡くなった。91歳だった。所属事務所が６月28日に発表した。その際、美輪さんが所属事務所に託した最後の直筆メッセージも公表。〈こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません この世のすべての問題を解く鍵は愛です 愛があれば戦争なんか起こりません。美輪明宏〉最後まで“反戦”と“愛”の尊さを訴え続けた人生だった。美輪さんは1935年、長崎県長崎市の裕