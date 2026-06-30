記事ポイントストラク新ラジオ「夢をひらく時間」開始渡辺大河が挑戦を続けるゲストを迎える番組FMヨコハマ木曜朝5時、radiko等で展開 ストラクが、同社代表の渡辺大河さんがパーソナリティを務める新ラジオ番組「夢をひらく時間」を放送開始します。2026年7月2日(木)よりFMヨコハマ(84.7MHz)で始まる、各界で挑戦を続けるゲストを迎える対談形式の番組です。夢の原点、葛藤、一歩を踏み出すための具体的な思考と行動を、毎週