近鉄の京都駅付近できのう、列車が脱線した事故で、近鉄はきょう未明に脱線車両を移動させた後、始発から京都線の京都と大和西大寺駅の間で運転を見合わせていましたが、午前7時半前に運転を再開しました。【映像】脱線した車両を押す人々（実際の映像）近鉄は、今後の状況によって、列車の遅れが拡大したり、行き先を変更したりする場合があるとしています。（ANNニュース）