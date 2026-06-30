女子シングルス1回戦でプレーする大坂なおみ＝ウィンブルドン（共同）【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権第1日は29日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブでシングルス1回戦が行われ、女子で第14シードの大坂なおみ（フリー）が世界ランキング80位のエルサ・ジャケモ（フランス）に6―1、7―5でストレート勝ちし、2回戦に進出した。2年連続出場で世界228位の伊藤あおい（SBCメディカルグループ）は同6