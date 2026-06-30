会社の外回りで、部下や後輩を同乗させる機会がある人もいるだろう。ただ、「俺の運転、評判いいんだよな」という人にこそ、佐藤さん（仮名・26歳）がため息交じりで話すエピソードを聞いてほしい。◆走り屋を自称する面倒くさい先輩社員木下さん（仮名・46歳）は、大手メーカーの営業職。担当エリアが広く、毎日のように営業車で移動している。佐藤さんが初めて木下さんの車に同乗したのは、入社して間もない頃だったそうだ。「最