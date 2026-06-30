さいころのような形をした「四角スイカ」の出荷作業が30日、香川県善通寺市で始まった。甘みが少ないため食用には向かず、特徴的な見た目から観賞用として人気がある。7月中旬まで約400個が1個約1万円で出荷される見通し。約50年前、冷蔵庫に入るようにと地元農家の生産部会が開発した。現在は7軒の農家が生産する。ある程度の大きさに育った後、金属製の枠と透明な板で囲い、1辺約18センチに成型する。