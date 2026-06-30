―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに読者の悩みに答える！今回は発達障害を抱え、結婚も友達もほぼいないという33歳女性の相談について。佐藤優が真摯に答える。◆発達障害で結婚の目はなく、友達もほぼいません★相談者★父は佐藤優さん信者でした（ペンネーム）パート33歳女性私は学歴コンプレックスの強い両親の下に生まれました。中学受験も