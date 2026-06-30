ずっと気になっていたダイソーの『クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）』を購入。550円ながら、専門店レベルの仕上がりが楽しめるアイテムです。紙を押し込むだけでボタン型にカットされ、同時にエンボス加工もできるのが特徴。切れ味は良好で、ラッピングやデコレーションのアクセントに活用できます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クラフトパンチ（エンボスタイプ、ボタン型）価格：￥550（税込）販売ショッ