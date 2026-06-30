メイクパフやスポンジを、スタンドやS字フックを使って干していた筆者。スタンドは一部の乾きが悪く、S字フックは複数のパフを干すと乾きが悪くなるのが気になっていました。そんな悩みを解消するアイデアグッズをダイソーで発見！なんと、パフやスポンジ専用のハンガーです！優秀すぎて、もう手放せなくなりました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パフ用ハンガー価格：￥110（税込）入り数：5個販売ショップ：ダ