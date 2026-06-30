海外から日本企業への投資を省庁横断的に審査する「対日外国投資委員会」の初めての会合が開かれました。【映像】初めて開かれた会合の様子高市総理大臣「対日外国投資委員会＝JFICでは、審査のノウハウの共有や外国投資家のリスク抑制等をはじめとする情報連携を強化し、政府全体として審査能力を底上げしていきます」対日外国投資委員会は、海外の投資家などが特定の業種の日本企業に投資する際に重要な技術の流出などを防ぐ