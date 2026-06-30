中国外務省は日本の団体・企業が新たに輸出管理規制リストに追加されたことについて「法を順守するなら心配の必要はない」と主張しました。【映像】中国外務省報道官「反省して正しい軌道に戻るよう望む」中国外務省・郭嘉昆報道官「日本側が過ちに気付き、誤った行動を是正し、真摯に反省して正しい軌道に戻るよう望む」中国外務省の報道官は、中国が防衛研究所や日鋼特機など新たに日本の20の団体や企業に対し軍民両用品の輸