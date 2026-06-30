遠藤航1次リーグ初戦の直前に負傷離脱した遠藤がX（旧ツイッター）に「最後まで戦ってくれたみんなに感謝」と投稿し、仲間をねぎらった。大会中は遠藤の「背番号6」のユニホームがベンチに掲げられるなど結束が示された。代表引退を表明している遠藤は「今大会の日本代表チームと一緒に戦ってくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました」と感謝した。（共同）