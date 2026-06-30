衆議院の定数削減法案が与野党の合意がないまま審議入りしたことを受けて野党各党は「国会軽視だ」として一致して対応することを確認しました。野党はすべての国会審議を拒否しています。【映像】中道改革連合・重徳委員長「国会軽視そのもの」中道改革連合・重徳国対委員長「国会軽視そのものでありますし、自民党がどうもですね、自浄作用がないと言いましょうか」衆議院と参議院の野党11会派が協議を行い、高市総理大臣が