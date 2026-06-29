「ミスアサヒ芸能2026」の最終審査イベントが28日、都内で開催され、準グランプリに藤崎恋が選出された。 藤崎さんは膝靭帯断裂の影響で、最初は松葉杖姿でコンテストに参加。「支えてくださった方々のおかげでこのような素晴らしい賞をいただいて、本当に嬉しいです。恩返しができるように、治った足で一歩一歩頑張っていきたいです」と笑顔で語った。 イベントでは8分に及ぶ手紙を朗読し、ファンへの感謝と『アサヒ芸能ログイン