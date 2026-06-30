言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、心のこもった製品、日々の習慣、そして住居の構造という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□み□□らいた□□なヒント：1本の糸から時間をかけて衣服などを仕立てる方法。外から帰ったとき