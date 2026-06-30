近鉄京都駅構内（京都市下京区）で２９日に起きた脱線事故で、車両の撤去作業や復旧作業で運休していた近鉄京都線の京都―上鳥羽口間について、近鉄は３０日、安全が確認されたとして、午前７時３０分に運転を開始したと発表した。京都線全線で運転が再開した。