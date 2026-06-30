梅雨前線の影響で屋久島町では30日朝、1時間に66ミリの非常に激しい雨を観測しました。現在、屋久島町にレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 梅雨前線はあす7月1日にかけて九州南部付近に停滞する見込みです。 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、奄美地方を除く鹿児島県内では大気の状態が非常に不安定となっています。 県内では30日、これまでの1時間に屋久島町栗生で66ミ