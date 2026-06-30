東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.94高値161.98安値161.61 162.45ハイブレイク 162.21抵抗2 162.08抵抗1 161.84ピボット 161.71支持1 161.47支持2 161.34ローブレイク ユーロドル 終値1.1422高値1.1431安値1.1380 1.1493ハイブレイク 1.1462抵抗2 1.1442抵抗1 1.1411ピボット 1.1391支持1 1.1360支持2 1.1340ロ&#12